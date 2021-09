Una mujer dio 19 requisito para una cita en Tinder y los memes explotaron

Hoy en día las aplicaciones de citas son muy usadas por las personas para buscar pareja o para pasar un buen momento. Pero en los últimos días se hizo muy viral un perfil. No por su belleza sino por sus exigencias a la hora de que se produzca el famoso Mach.

Es que este perfil en particular tiene una infinita lista que indica una serie de de requisitos. Es así como la captura del perfil se publicó en la red social Twitter, en el que una mujer enumeró varias características de hombres con los que no saldría.

"Me pasaron este bello y sereno perfil de Tinder", publicó la usuaria Big Choripanesa. Allí puede verse la extensa lista de características de hombres con los que una mujer no tendría una cita mediante esa app.

Entre las exigencias para "matchear" con alguien en Tinder se encuentraban: "No banderitas de países; No apología a las drogas (merca, marihuana y esas boludeces, no medicamentos); No músculos, XL; No gente que no hable; No peronistas; No histéricos; No influencers; No estrellitas; No mega metrosexuales; No gente que no le guste audios; No sexo dudoso, bisexuales; No sensibles; No rastas; No gente con mal aliento; No profesores; No intensos; No pelo largo; No foto solo con barbijo".

Luego de ello los memes no tardaron en aparecer ya que las exigencias para muchos fuero exageradas y para otros imposible de reunir en una sola persona.

