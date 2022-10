Es falso el cruento video que muestra el ataque de un búfalo al famoso cazador mexicano

Diferentes publicaciones de reconocidos portales de internet mostraron un video no apto para sensibles donde se ve cómo un cazador es atacado por un búfalo mientras recibe disparos de arma de fuego. Aseguraron que se trataba del hecho producido en Entre Ríos donde murió Mario Alberto Canales Najjar, presidente de la Federación Mexicana de Caza (FEMECA). La realidad es que la publicación es falsa porque el video data del año 2019 y habría sido captado en una cacería en África.

A fines de la semana pasada Canales Najjar participaba de una excursión de caza en Punta Caballo, Entre Ríos y a pesar de su experiencia fue atacado por un búfalo que intentaba cazar con otros compañeros recibiendo cornadas que le provocaron la muerte.

#EnVideo uD83CuDFA5 || Momento en el que Mario Alberto Canales Najjar, presidente de la Federación Mexicana de Caza, fue atacado por un búfalo cuando cazaba en Argentina. Minutos después murió. pic.twitter.com/MgYgeCX0SQ — Vivo Noticias (@VivoNoticiasMX) October 13, 2022

Éste miércoles trascendió el supuesto video del hecho y varios medios lo publicaron como verídico pero se comprobó que la publicación era falsa porque pertenecía a otro hecho que dataría del año 2019. En realidad las imágenes habían sido publicadas el 25 de julio del 2019 en el perfil de YouTube Lekkerdaisical.

La fiscal que investiga el caso aseguró a El Once que el video "no es real", es decir no pertenece a este hecho en particular.

Algunos medios que publicaron la noticia como cierta este jueves fueron: Cadena 3, A24, Perfil, El Doce TV, TN (que después borró la nota)