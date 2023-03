Se negó a ir a la entrega de diplomas por la Selección: “Te pago el psicólogo”

Este sábado a las 16:00 hs, la selección Argentina juega la segunda fecha en la Copa del Mundo donde enfrentará a México. En este marco, comenzó a viralizarse el audio de un hombre. Esto se dio luego de que su hija le pidiera que la acompañe a su entrega de diplomas el mismo día y horario en que el equipo dirigido por Scaloni se encuentre disputando un partido crucial.

"¡Me saco un riñón y te lo doy! Lo que vos me pidas, pero no me hagas esto. Te lo pido por favor" fue uno de los dichos que le dejo el padre en el intercambio de mensajes. A ello le sumó, con mucha indignación: "Te amo con todo; Fui a lo otro, voy acá, pero no me hinches las pelotas, es un diploma de mierda".

Como excusa le explicó: "Yo no fui a buscar mi diploma de la universidad, te lo juro. Pregúntale a la abuela. Me chupa un huevo el papel; te acompañé desde el jardín de infantes hasta acá, no me rompas los huevos por un coso". En la misma línea no dudo en decirle que iba a ir a la institución para pedir postergarlo, para ello juntaría firmas: "Voy a hablar al colegio, están todos locos. Me parece una pelotudez; parece una joda, no me cabe dudas que hay pel... sueltos que no les gusta el fútbol".

A la vez le dijo a su hija: "¿Soy el único papá que le gusta el fútbol? ¿Los demás papás qué hacen, les gusta el hockey o danza artística?". Ante tal planteo, la hija le contestó: "Pa, no entiendo qué querés que haga, no se puede cambiar. Lo puso el colegio y los otros papás no se quejaron. Solo dos o tres dijeron que no pueden, pero que irían y vería el partido en el celular".

Tal hecho se volvió viral en las plataformas sociales, sobre todo por el amor infinito del hombre para con la selección.