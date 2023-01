No estamos llorando: anciano vio el partido de Argentina solo frente a una vidriera

La imagen de un abuelo sentado en una reposera frente a una tienda de electrodomésticos viendo el partido de Argentina en una smart TV en venta se ha vuelto viral. La imagen se ha replicado desde Paraná, provincia de Entre Ríos. Allí se ve al hombre solo y varios piden que sea acompañado el domingo en la final.

El amor por la Selección Argentina se siente cada vez más. Aún más con el gran desempeño en el Mundial de Qatar 2022. El apoyo de los aficionados ha sido clave. Pero lo que más llamó la atención fue la imagen del abuelo viendo el partido desde la vidriera de una tienda de electrodomésticos muestra el gran amor y el espíritu de sacrificio de los argentinos por alentar a su equipo.

Las respuestas en Twitter no se hicieron esperar y los usuarios no dudaron en destacar la acción de la empresa:: "Excelente acción, Frávega. Regalenle una pero que la final la vea ahí con su reposerita! Las cábalas no se cambian! Jajajja", "¡Dale! Que buena acción, este verano les compro el aire acondicionado a ustedes"., "Vamos Frávega! La tele para el abuelo les hizo campaña sin saber", "Entiendo que darle a los influencer es negocio pero la necesidad de los abuelitos es extrema! GRACIAS POR REGALARLE ESO AL ABUELITO!" , "Ojalá el dueño del local deje subida las rejas para el próximo partido y pueda ver bien".

En una entrevista con un medio de su provincia detalló que va a verlo allí porque en su casa no tiene cable. Si bien no es la primera vez que lo hace porque ya lo había repetido para el partido con Países Bajos, esta vez se llevó la reposera. Esto se debe a que le fue duro estar parado allí lo que dura en partido. Además, aclaró que lo ve solo porque sus amigos ya no estan con vida.