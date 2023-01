Messi: 'Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo'

Muchas veces lo dijo, Messi lo único que quería era la copa del Mundo. Es que a pesar de haber ganado grandes títulos con el Barcelona, nada lo hizo sacar la sonrisa que si lo hizo el reciente triunfo.

Hoy Lionel Andrés Messi paso a la historia, y se convirtió en parte de un selecto grupo de personas que puede tocar, besar y abrazar la Copa del Mundo. No es para menos, muchos señalaron que el mayor deseo era que este hombre de Rosario levantará la Copa.

El sueño se convirtió en realidad y eso que parecía tan poco posible llegó. Si señores, somos campeones del mundo y Messi hizo se descargó emocional en las redes sociales.

'CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!', comenzó su mensaje el Diez de la Selección. A ello le sumó 'Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer'. Con ello dio rienda suelta a la emoción donde aseveró 'Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!'. Para concluir mencionó 'Nos estamos viendo muy pronto'.