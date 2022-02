Luis Ávila sorprendió a una de sus seguidoras y le hizo un regalo inesperado

El joven escritor sanjuanino Luis Ávila es reconocido en toda Latinoamérica por sus libros. De este modo varios lectores los admiran por su pluma no solo en los ejemplares físicos sino también en las plataformas donde es activo en la escritura.

Lo que sorprendió hoy fue una actitud que tuvo con una seguidora de sus obras. Es que Luis esta de vacaciones en Buenos Aires y allí conoció a una de sus mayores fanáticas. El escritor charló con Diario 13 para comentar la situación que se hizo viral en la comunidad de lectores en la plataforma Instagram.

De este modo Ávila comentó "Estaba de paso en Tandil, subí una historia y empecé a recibir un montón de mensajitos", uno de ellos era de Camila, quien admira al escritor y vive en la zona, por ello es que lo invitó a la fabrica de pastas de su familia para hacerle un regalo. "Empecé a mirar más atrás y tenía mensajes de ella desde hace años y no los había visto. Pero estos los vi por obra divina, no se" manifestó el sanjuanino.

Al ver que ella era una seguidora de su escritura él le respondió "Le dije que si tenía un libro se lo firmaba, me dijo que no porque es chica y aún no puede pagarse todos los libros que lee". Sin embargo ella le manifestó que no era un obstáculo ya que leí a través de Wattpad y de Booknet. Esto llevó a que Luis tomará una radical decisión "Así que decidí llevarle yo uno. El asunto es que no traje de mis libros así que fui una librería de Tandil, compré, le lleve y seguí mí viaje en ruta".

Si bien la joven se sorprendió con la visita, jamás pensó que el autor que tanto admira le iba a regalar uno de sus libros con firma y dedicatoria. Este momento fue filmado y en el video se ve la emoción de la joven Camila. A la vez Ávila comentó "me ofreció sorrentinos de una fábrica de pastas que es de la madre y no se los pude aceptar porque en el camino se iban a echar a perder".

El posteo en redes sociales donde se ve el momento de la entrega fue aplaudido por sus seguidores, admiradores y colegas de la escritura literaria ya que quedaron encantados con el gesto del sanjuanino.