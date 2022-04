Insólito video: un ñandú atropelló a una mujer en bicicleta

Un hecho insólito quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver a un ñandú que corre a gran velocidad, mientras huye de unos perros que lo están persiguiendo. Posteriormente el animal atropelló a una mujer que andaba en bicicleta en la localidad bonaerense de Ranchos, y pronto las imágenes se viralizaron.

El animal corría por las calles tras escapar de una quinta y al llegar a una intersección se cruzó con una ciclista. En este marco, el ñandú intentó frenar ante la presencia de la mujer, pero no logró hacerlo y la terminó embistiendo. El impacto le ocasionó a la ciclista heridas leves y fue asistida por vecinos, mientras que el animal se resbaló y siguió su camino.

Según trascendió, el ñandú es propiedad de un vecino de la zona, que lo tenía como mascota en una quinta. Por este motivo, el hombre se hará responsable de la situación. "Fue un gran susto. En ningún momento vi que era un ñandú. No vi lo que me chocó. Después, los chicos que estaban ahí me dijeron que era un avestruz y yo recién lo vi en el video", aseguró Mercedes, la mujer que chocó con el animal.

Sobre el anecdótico momento, Mercedes afirmó que quedo atemorizada: "Es el primer accidente de tránsito y creo que el último. No sé si voy a volver a andar en la bicicleta".

