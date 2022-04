Delivery 'picoteó' el pedido que debía entregar y todo quedó grabado

Un hecho insólito y grave por igual sucedió durante el mediodía de este jueves en La Plata, cuando un delivery se robó parte del pedido de un cliente y quedó filmado por las cámaras de seguridad del edificio. Sin embargo, eso fue solo el principio de un largo tormento.

El joven damnificado subió el video a sus redes y aseguró: "Miren cómo los repartidores se roban los pedidos de los clientes. Lo peor de todo que no tengo una sola respuesta del soporte". Siguiendo con su relato, expresó que "se robó medio pedido".

"Cuando le dije, sacó toda la comida del bolsillo con la mano y me la quiso devolver", completó. No obstante, y siempre bajo los dichos del denunciante, el individuo regresó al lugar. "El pibe ya vino dos veces a amenazarme para que no lo denuncie en la empresa", aseveró indignado.

Ahora, en las últimas horas, el acusado salió a dar su versión sobre lo sucedido y explicó por qué actuó de esa manera. "Yo fui a la casa y no había pasado el número. Le mandaba mensaje y no respondía, así que pensé que no iba a salir", comenzó diciendo el repartidor. "Pensé que el pedido era nulo y agarre tres bizcochos y tenía hambre", agregó.

Sin embargo, en el momento en el que se guardaba parte del pedido salió el cliente y fue a increparlo. "Tampoco es cierto que lo amenacé", concluyó. Lo cierto es que el video se hizo viral y el muchacho que lo grabó se mostró indignada por lo sucedido.

