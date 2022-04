Increparon a un joven por tomar mate en Inglaterra: 'Deja de beber drogas en público'

Es sabido que la tradición de tomar mate no es muy conocida en países del viejo continente y siempre genera suspicacias en quienes desconocen que son las hierbas verdes que se toman. Esto le sucedió a un argentino en Inglaterra al que le pidieron que "dejara de beber drogas en público frente a niños".

El protagonista de esta insólita y cómica historia es Uriel de Simoni quien compartió esta secuencia en la red social del pajarito. El chico se encuentra viviendo en Europa, más precisamente en Inglaterra. Como buen argentino cada día calienta agua, la pasa a su termo y toma mate en el exterior de su vivienda.

Luego de un día normal en la que tomó esta infusión al aire libre, recibió una sorpresiva nota escrita a mano que dejaron por debajo de su puerta. La misma decía: "Hi love. Could you stop drinking your Drugs in public? We have kids and now they want that pot with straw too. Cheers".

Esto se podría traducir como: "Hola querido. ¿Podrías dejar de beber tus drogas en público? Tenemos hijos y ahora también quieren esa olla con bombilla. Salud". El chico se lo tomó con gracia y les respondió lo siguiente en inglés: "¡Perdón amigo! Decile a tu pájaro e hijos que se sumen a la fiesta. Tenemos torta frita, chipacito y Don Satur. Suyo, el pibe Uri".