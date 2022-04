Orgullo argentino: en sólo 4 horas Bizarrap rompió un récord mundial

El productor musical argentino llamado Bizarrap sigue rompiendo más y más rércords en las redes sociales prácticamente todos los meses. Durante la noche del pasado domingo 24 de abril hizo un anuncio que esperaban todos sus fanáticos hace más de dos años: la Music Session #23 con Paulo Londra. El posteo donde confirmó el lanzamiento, se convirtió en la foto de Instagram con más comentarios de la historia.

Los fanáticos de "BZRP" esperaban por esta sesión musical desde hace prácticamente dos años y medio, pero justo en ese momento fue cuando el cantante cordobés se vio envuelto en un conflicto contractual. Ahora que Paulo Londra fue "liberado" y ya comenzó a compartir nuevas canciones, esta producción ya puede ver la luz.

Siendo consciente de la expectativa que existía alrededor de esta canción Bizarrap, un maestro del marketing, dejó en manos de la gente el momento en que se publicaría en su canal de YouTube este sencillo. Para ello tenían que llegar a 23.000.000 de comentarios. Esto generó tanto furor que en 4 horas llegó a 11.200.000, superando el récord mundial hasta ese momento.

La foto posteada por Bizarrap

El posteo que ostentaba ese galardón hasta ese momento pertenecía al artista "XXX Tentación", un músico estadounidense que fue asesinado en plena vía pública, el cual registraba 11.144.000 comentarios y fue realizado el 19 de mayo de 2018.

El posteo que tenía el récord anteriormente

Cabe destacar que si bien existe una foto con más de 43.000.000 de comentarios, la misma se encuentra llena de bots. Esto quiere decir que no fueron personas que dejaron su opinión de manera real. Esto se descubre fácilmente debido a la relación "likes - comentarios", en donde tiene solamente 500.000 "Me gusta" y la mayoría de mensajes no tienen sentido.