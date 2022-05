¿Salvados por una rata?: se metió al aula y no hubo examen

El usuario de TikTok @santi_ramiss fue quien capturó el momento en que una rata entró en el aula y comenzó a pasearse por los bancos y sillas. Este video se viral debido a lo que causó.

“¡Mirá la rata!” es lo que se puede escuchar mientras el animal recorre nerviosamente el aula y hasta se posa encima de la mochila de un alumno. En el video se puede leer “Vino ratatouille y nos salvó de la prueba”. Pero eso no fue todo ya que pidió: “Like para parte dos”, prometiendo más material exclusivo.

Este tik tok sumó casi 230 mil “me gusta” y obtuvo más de 1.500 comentarios celebrando la ocurrencia del animal. La viralidad llegó ya que los alumnos señalaron que el animal los salvó de un examen, Por ello es que indicaban: “Cómo nos salvoooooooo”; “Un verdadero héroe”; “Desde nuestra aula se escuchaban los gritos jaja”; “El ratatouille: voy a ayudar a los panas”.

“El pibe que faltó ese día: che, y qué pasó ayer que no vine?”; “Faltó un día al colegio. Mi amigo: ayer vino Ratatouille”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer en el posteo. En tanto, otros hicieron paralelismos entre la rata y sus compañeros, como “el que no se quiere invitar una ronda de panchos”, o “el que no puso plata para la fotocopia del examen”.