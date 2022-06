El insólito chat de vecinas, viral en redes: 'Me gorrió, gracias por avisar'

Lo que comenzó como una sugerencia terminó en un insólito error que acabo con una relación. Una vecina le escribió a otra para advertirle sobre los ruidos que hizo con su pareja mientras tenían sexo pero resultó ser la persona equivocada. El chat de WhatsApp se viralizó en Twitter.

A las 9.42 de la mañana llegó el primer mensaje. "Hola, ¿Cómo te va? perdona que te moleste por privado, soy Sonia. Che no te iba a decir nada porque no sé cómo lo vas a tomar pero anoche se escuchó todo desde acá. No quiero meterme en tu vida pero te lo digo para que lo sepas y tengas más cuidado. Besos", aseguró la vecina.

La otra vecina, sorprendida, le preguntó quién era y Sonia le respondió: "Del grupo de WhatsApp del consorcio". "Ahhh ya se quien sos, es que no tengo agendado a ninguno, ya te agendo. Cómo estas? Ruido de qué?", le contestó la vecina a Sonia.

Sonia: "De eso, ya sabes. La cama los gritos!!" La vecina se ríe y Sonia le ppregunta porqué. A lo que la vecina responde: "Me dio risa de cómo lo dijiste. Gracias por avisar pero ha sido en otro depto".

Sonia: "Si te escribo a vos es porque estoy segura que fue en tu departamento"

La vecina: "Te digo que no, yo estaba en Salta hace una semana. Recién llego a mi depto"

Sonia: "Que? Nada, nada, deja si vos lo decis".

La vecina: "Qué insinúas? Para para. Vos estás segura que fue acá?"

Sonia: "Nono, hace de cuenta que no te dije nada"

La vecina: "Si me dijiste! Ahora hacete cargo! Ya me dejaste la cabeza a mil"

Sonia: "Mirá, te escribí para que no tengas quilombo con los vecinos y metí la pata hasta la mierda. Si fue en tu departamento. Lo escuche desde que salí del ascensor. Fin".

La vecina: "Que hijo de puta que es. Me gorrio!. Gracias por avisar. Ya lo llamo"

Sonia: "Yo nunca te escribí. Si?"

Dos horas después retoman la conversación y la vecina le dice a Sonia que ya habló con su pareja y le tiró todas sus pertenencias por la ventana. "Me destrozó, no entra más!!", dijo la vecina. Sonia le responde: "Perdón por armar semejante quilombo, no era mi intención".

La vecina: "Hiciste bien Sonia, sino me lo decías lo iba a seguir haciendo".

Sonia: "Pero siento culpa"

La vecina: "Culpa tiene que sentir él por basura. Hasta el plasma le tiré a esa mugre inmunda".

Sonia intenta tranquilizar a la vecina pero en ese momento se da cuenta del gran error que cometió: "Tranquila Gaby no hagas locuras. Tratá de calmarte".

La vecina: "Qué Gaby? Yo soy Sandra"

Sonia: "Me jodes? Vos no sos Gaby la del 4C?. No me digas que las agendé mal".

La vecina: Ah no, vos sos una pelotuda fenomenal. Yo a vos que cago a trompadas".

Sonia: "Seamos dos mujeres civilizadas. Hablemos, fue una simple confusión".

La vecina: Ok, o a vos te voy a cagar a trompadas civilizadamente, eh! Y después te escucho. Te parece? La recalcada concha de la tal Gaby también".