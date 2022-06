Escracharon a dos presuntos falsos RRPP por tickets falsos para una fiesta electrónica

Las estafas de origen sanjuaninos no las sufren solo los jubilados, que muchas veces son inexpertos en el manejo de la tecnología. En este caso, los que habrían sido estafados por dos jóvenes sanjuaninos, serían otros jóvenes, que con mucha ilusión compraron su ticket para ser parte de una fiesta electrónica que se realizará en Mendoza.

La ingrata sorpresa se las informó la productora organizadora a estos jóvenes. Las entradas que habían adquirido a través de Jeremias Aguiar y Pedro Sánchez no serán válidas para el evento que se realizará este martes 24 de mayo a las 22 horas en el local WABIFun Club de Mendoza.

Cuando desde Beat Producciones se enteraron que dos personas se estarían haciendo pasar por RRPP de la empresa, se expresaron a través de sus redes sociales. En historias de Facebook e Instagram, la productora sanjuanina que organizadora, que tiene como plato fuerte al DJ internacional Layton Giodrani, le comunicó a los estafados que estos tickets no son válidos.

La desazón y el disgusto de los jóvenes estafados la expresaron a través de las redes sociales, escrachando a los dos supuestos falsos RRPP. Se trata de Jeremías Aguiar y Pedro Sánchez, quienes, según denunciaron por esta vía las víctimas, les vendieron entradas falsas a muchas personas, haciéndose con una gran cantidad de dinero.

El supuesto accionar desleal de los dos escrachados jóvenes habría llegado a tal punto, que le habrían vendido estas entradas falsas a un grupo de amigos. Esta supuesta venta habría significado una ganancia de más de 14 mil pesos para los acusados.

Pero el tema no quedó ahí, sino que lejos de esconderse, uno de acusados ‘dio la cara’ a través de historias de Instagram.

Pedro Sánchez, que en la popular red social aparece con el alias Pomelist, escribió: ‘Debido a la situación actual me veo obligado a contar que he sido estafado por @jeremias.aguiar. Este chico me dio códigos falsos para vender, y todavía no me responde los mensajes, menos las llamadas’, empezó explicando uno de los jóvenes escrachados.

Luego, Sánchez continuó justificándose: ‘Les pido disculpas a todas las personas que me compraron códigos adulterados o falsos, estoy haciendo lo posible por devolver todo el dinero a todos, ya que este chico no me responde. No tengo para devolverles a todos. Me estafaron’.

Ante todos estos cruces de mensajes y escraches, Juan Manuel Salvalagio, dueño del boliche organizador de la fiesta le contó a Canal 13 que a tomarán acciones legales dirigiéndose a la Policía. ‘Hola, estamos a full con la fiesta, pero vamos a tomar acciones legales, obvio con estafas de la Policía de San Juan’, expresó el empresario.