Escándalo: ex empleados de comercio explotaron por maltrato laboral

En los últimos días la red social del pajarito ardió por usuarios sanjuaninos. Lejos de debates triviales del orden de la vida diaria, ex empleados de comercio estallaron en fuertes denuncias contra sus ex empleadores. Los ex trabajadores denunciaron maltrato laboral en Twitter, según informó y detalló la periodista de Tarde Trece, Cande Santana este miércoles.

Una usuaria fue la que lanzó la primera piedra y cayó bastante fuerte contra sus ex jefes, puesto que denunció que, en un local de ropa bastante conocido en la provincia, la sometían a diferentes humillaciones como destrato frente al público, revisada de bolsos y ropa interior, poco tiempo para almorzar, y que los hacían trabajar más de 8 horas al día, sumado al pago de sueldos muy por debajo de la mínima de un trabajador de comercio.

A estas bombas que en forma de denuncia pública realizó la ex empleada de comercio valiéndose de las redes, se le sumaron otras similares y peores de parte de otros trabajadores de otros locales de ropa, que trabajaron en otros locales de los mismos dueños. ‘Nos revisan la ropa interior, las medias y la billetera, no nos dejan sentarnos’, fueron las principales acusaciones de maltrato laboral.

Envalentonados por estas denuncias, otros usuarios fueron sumando fuertes descargos contra sus ex jefes. Ex trabajadores de otro local de ropa ubicado en pleno microcentro denunciaron que les controlaban el tiempo en el que estaban en el baño, y al salir, la mayoría de las veces les preguntaban que estaban haciendo. También en este comercio a los empleados les revisaban los bolsos según denunciado.

En uno de los locales de Mostaza (comida rápida), sus ex empleados sumaron denuncias del tipo de: ‘el horario de salida se marca a la 1 de la mañana, pero siempre terminábamos saliendo a las 4 de la mañana porque nos teníamos que quedar limpiando’, ‘el mismo que cocina, te entrega el pedido y limpia los baños’, expresó otro. Además de las puntuales e importantes acusaciones de mala paga. ‘Nos pagaban 290 pesos la hora’, contaron.

En tren de estas denuncias, las redes sociales de los sanjuaninos siguieron ardiendo y el debate se acrecentó, puesto que no cesó el gran rincón de las fuertes denuncias públicas. Fue así que, en una heladería de Santa Lucía, sus ex empleados acusaron a sus jefes de pagarles solo 120 pesos la hora y otras irregularidades que tienen que ver con el horario de trabajo que no le respetaban y humillaciones en público.

Buscando una respuesta de alguna autoridad, para que pongan luz en estas irregularidades, la producción del programa de las tardes de Canal 13 se contactó con la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, quien opinó sobre estas denuncias de ex empleados de comercio sanjuanino.

La titular del SEC aseguró que ‘Es importante que se estén animando, pero deben hacer una denuncia formal’. En este sentido, la sindicalista les pidió a todo aquel trabajador que esté viviendo o que vivió algunas de estas situaciones, que realicen las denuncias en un ámbito formal como lo son la Subsecretaría de Trabajo y el sindicato.