Lito habló de las semitas, el Zonda, el vino y los cerros sanjuaninos y es viral

Lito García es hoy uno de los sanjuaninos más likeados. Con más de 3600 seguidores, las redes sociales lo aclaman. Esto se debe a que una de sus nuevas ocurrencias se volvió viral.

En el marco del 460° aniversario de San Juan, el joven humorista y profesor de educación física, creó una innovadora canción para su querida provincia. Al poco tiempo de ser lanzado en la plataforma Instagram se volvió viral debido a su contenido.

En el video se puede escuchar Lito 'La canción es para mí San Juan, provincias lindas en las hay. Pegadita a Mendoza, La Rioja y San Luis y a pesar de sus calores inagotables en pleno enero, para mí es de los lugares más lindos de todo el país'. Luego de el comienzo relatado, la canción toma ritmo con un trap. 'Me gusta tu gran corazón, las semitas con chicharrón, me gusta el vino me gusta tu vino, tus cerros, tu sol. Es que soy sanjuanino. Con tanto amor que no me cambia esta pasión ni el más fuerte temblor'. En la misma sintonía comienza a nombrar frases típicas de San Juan y muchas tradiciones. Así deja plasmado lo más local con un poco de humor.