Con humor y modernidad, el joven creador de 'Canción a mi San Juan'

Pablo es más conocido como Lito, pero su reconocimiento esta en su nueva creación. Con humor e innovación creó 'canción a mi San Juan', la cual alcanzó un alto nivel de viralización. Por su video en las redes sociales, es que llegó al piso de Tarde Trece, donde explicó como nació el tema que causa orgullo local.

Pablo García creó un la nueva versión de una tradicional canción sanjuanina pero con estilo moderno. Este joven sanjuanino que su tema tiene mucho de la canción 'mi ventanal de cuyo'. Por ello es que mencionó 'la idea inicial era con guitarra, más fogonera en la parte del coro', pero todo fue cambiando. Le dio al clavo y las redes lo amaron.

'A la gente le gustó que es rea, lo que creo es que no falte respeto a ninguna, parte pude mezclar de la forma adecuada' explicó sobre el video que hoy esta entre los más visto de la provincia. De este modo se puede ver un video que reúne todo los condimentos de San Juan.

Este tema fue escrito por Pablo, quien comentó que lo escribió durante la pandemia junto a otros temas que también fueron virales. Esto se debe a que entre sus múltiples tareas también es escritor y músico, además de profe de educación física y humorista. Esto último lo dejó más que claro en su producción audiovisual. En muchos de los comentarios que acompañan al video, señalan la idea de que llegue a Dario Barassi, aunque él señaló que no es su objetivo final, a pesar de que no le parecería mal.

Pablo comentó es le parece 'loco' que todos hablen del video, 'siento que me pasó lo mismo con el circo ya que lo que hace el circo es unificar generaciones y me pasó con esta canción de ver gente muy grande dándole me gusta un tema de rap. Algo que hace 5 años era imposible'. En la misma línea aceptó 'ha sido muy aceptada, lo han tomado muy bien y estoy más que fascinado con eso de que no ha tenido topé a la hora de público'.