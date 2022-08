Desesperada búsqueda de una sanjuanina que perdió parte de su vestido de boda

Este martes la publicación de una joven sanjuanina se hizo viral. Esto se debe a que Flavia Gómez en la mañana de ayer fue a hacerse las últimas pruebas de su vestido de bodas pero al regresar a su domicilio a bordo de su moto, tuvo una gran problema. Una de las bolsas en la que tenía las mangas y la cola del vestido se le perdió.

Es así como Flavia escribió en la plataforma Facebook: 'Ayer se me cayó de la moto una bolsa blanca con una tela larga blanca (que es la cola del vestido de mi casamiento) y unas mangas como las de la foto.. realmente no se en que momento puede a ver sido pero se que se cayo, y seguramente alguien la pudo a ver levantado'. En la misma línea dejó unas fotos de las prendas extraviadas, y agradeció de ante mano a quien se las devuelva. Allí recalcó 'Realmente la estoy buscando desesperada, mi casamiento es el próximo sábado y no paro de llorar de la desesperación de encontrarla, se que hay gente buena y puedo encontrarla'.

Flavia, en comunicación con Diario 13 detalló que aún no tiene novedades de la cola y los guantes. A su vez señaló 'Mi casamiento es el 13 de agosto y justo estaba llevando el vestido para que le realicen las últimas modificaciones'. De acuerdo con lo que explicó en el posteo, la joven sanjuanina recorrió varias veces los lugares por donde transitó pero no tuvo éxito. A la vez señaló que el momento en que perdió las prendas fue entre las 12 y las 13 horas del lunes, allí también detalló que viajó por calle 25 de Mayo hacia el Este hasta calle General Acha, luego por General Acha viajó hasta calle San Lorenzo, luego fue por calle Tucumán hasta calle Rodríguez.