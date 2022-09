Gran humildad: pibe sanjuanino se quedó a 'gamba' y un cartonero lo acercó

Twitter suele ser un espacio donde gran cantidad de personas comparten su día a día, tal como otras plataformas. Pero está en particularidad tiene la capacidad de viralizar a gran velocidad los posteos. Y ello fue lo que le pasó a un sanjuanino que comentó lo que le pasó luego de no poder conseguir un remis.

Juan Pablo comentó en la plataforma del pajarito que buscaba un remis para volver a casa, pero desafortunadamente no lo logró. Es así como vio a Luis, un hombre que se dedica a ser cartonero durante las noches. Como andaba en moto, Juan Pablo le pidió como favor que lo acercará hasta cierta calle y Luis se ganó el corazón de cientos con el buen acto.

Aunque eso no fue todo, ya que Juan Pablo para que Luis finalizara más rápido su jornada nocturna de laburo lo ayudo recogiendo cartones en el trayecto de Meglioli y Libertador. Es así como relató lo sucedido y Luis se llevó el aplauso de cientos de usuarios de la plataforma.

En el posteo que subió Juan Pablo junto a una foto con su salvador escribió: 'Hoy volviendo a casa no conseguía remis. Le pedí a un cartonero que me acercara, le di una mano recogiendo cartones en Meglioli y Libertador y después me acercó. Gracias Luis!'.