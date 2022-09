Mirá quien es el intendente que festejó su recibida como abogado

Se trata del Intendente de Chimbas Fabían Gramajo quien dio a conocer en sus redes sociales su última meta alcanzada. De este modo el chimbero confesó haberse recibido de abogado.

En un posteo donde muestra su sonrisa al firmar el título que lo convierte en abogado, señaló 'Con alegría y emoción quiero contarles que finalmente me recibí de Abogado'. En la misma línea informó 'Fueron años de esfuerzo y mucho sacrificio, porque además de mis múltiples tareas como Intendente y de estar siempre al servicio de la gente, retomé los estudios y gracias a Dios, pude cumplir mi sueño de recibirme de abogado'.

De esta manera el mandatario municipal aludió 'Gracias a mi mamá por haberme enseñado todo lo que sé y por repetirme siempre que no hay que bajar los brazos; gracias a mis abuelos que hoy me guían desde el cielo porque siempre fueron mi ejemplo a seguir; gracias a Daniela por ser mi compañera de vida, por alentarme y trabajar siempre juntos; gracias a mis hijas por su enorme apoyo y amor incondicional; y gracias de corazón a todos ustedes que me dieron fuerzas y mensajes de aliento en este camino'.

Para finalizar el posteo en el que compartió con la gente su felicidad, dejó un contundente mensaje el cual indica: 'Si hay algo que puedo decirles es que con esfuerzo, perseverancia y pasión se logra todo lo que uno sueña'.