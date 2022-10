Una cantante sanjuanina pide ayuda para colocarle nombre a un tema

Se trata de Valentina Argumoza, una joven de Sarmiento que es cantante y autora de sus propias canciones. En estos días se hizo muy popular en la plataforma Tik Tok por pedir ayuda para colocar título a su último tema.

En la plataforma de videos, la joven fue clara al solicitar ayuda. Para ello cantó un pequeño fragmento donde se puede escuchar su dulce voz. La canción indica: ‘me tuviste en secreto por todo este tiempo, jugando a ser novios pero no iba serio. Y ahora me quieres, mal año no puedes. Perdiste tu turno y que venga el siguiente’.

En los comentarios se puede leer como varios usuarios le dejaron opciones ante su pedido y elogios por lo bien que suena su voz a capela. La sarmientina se tomó el tiempo para dejar su opinión y no descartó ninguna opción.