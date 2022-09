Kendall, la drag sanjuanina que se hizo viral por sus increíbles pasos de baile

Facundo Carrión o más conocido artísticamente como Kendall White, es una joven sanjuanino de 21 años que hoy es muy reconocido en las redes sociales. Esto se debe a que un medio nacional lo hizo viral. Esto se dio luego de una participación televisiva donde dejo a todos con la boca abierta debido a su destreza artística.

Este sanjuanino se presentó en el programa 'Bienvenidos a Bordo', el cual es conducido por Laurita Fernández. Allí en el concurso de talento Drag, ella demostró sus destrezas y todos quedaron hipnotizados debido al talento que mostró. Con su simple ingresó causo una enorme impresión a tal punto que en las redes de Canal 13 lo volvieron viran en pocos minutos. Lo mejor de todo es que fue la flamante ganadora.

En el pequeño video muestran el rostro de la conductora que no puede creer el talento de Kendall White. El meme transformado en reel señala 'Cuando tu amiga revela sus pasos prohibidos' y ya obtuvo más de 5 mil me gustas en menos de 24 horas. Además, sumó más de 500 mil visualizaciones.

Diario 13 charló en exclusiva con Kendall quien mencionó 'fue una experiencia muy hermosa, me trataron de la mejor manera, me sentí muy acompañada, me divertí mucho'. A la vez confesó 'no me lo puedo crear que se hayan hecho viral, fue muy de repente todo y estoy medio anonadada, pero fue una experiencia hermosa'. En este sentido la artista drag agregó 'la verdad me siento muy orgullosa, en personal como un triunfo mío y por el hecho de haber dejado a San Juan bien parado de Buenos Aires'.

De esta manera Kendall mostró el talento sanjuanino en lo que concierne la cultura drag y por ende buscó haber representado lo mejor posible a la comunidad.