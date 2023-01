Una ex miss universo Argentina tildó de "nefasto" haber eliminado a la reina del Sol

En San Juan hay aires de cambio, sobre todo en los roles de la mujer en la Fiesta Nacional del Sol. Sin embargo hay personas que ponderan que la belleza es importante. Una de ellas es Alina Akselrad, quien fuera representante de Argentina en el certamen Miss Universo en el 2020. La joven oriunda de Córdoba que actualmente vive en México dio a conocer cuál es su punto de vista con el actual panorama en San Juan.

En un video de 2 minutos, la joven señaló sobre la FNS "Yo la veía y eras de mis favoritas junto a la fiesta nacional de la vendimia y la Fiesta de Jesús María, hasta que empezaron elegir embajadora y dejaron de elegir Reina Nacional del Sol". A ello le sumó "no solamente que le cambiaron el nombre, porque creo que se puede modificar el reglamento y potenciar el rol de una reina sin cambiar el nombre, sino que le sacaron los atributos".

Luego fue lapidaría y detalló 'Me faltó algo que me pareció nefasto, pero esto con respeto a las candidatas, embajadora y reinas que no tienen nada que ver, simplemente es mi opinión porque opino que por satisfacer a todos se terminan haciendo cosas sin conocer los protocolos". En este punto ella referenció de manera despectiva al collar que se le entregó a la Embajadora del Sol, indicando que tiene similitudes con un 'cencerro de vaca'.

La cordobesa señaló que antes tales cambios ella lloró. Además, mencionó que en esta nueva edición no se elegirá Embajadora. "Hay mucha gente que se opone a los certámenes de belleza sin reconocer lo que realmente representa y cuál es el rol de una miss y una mujer" mencionó. Ante ello habló de la cosificación que se le hace a la mujer y señaló que la organización es la garante de que se produzca o no tal acto.

La joven detalló que si desde la organización colocan como parámetros que la reina tenga oratoria, que promocione el turismo que promocione las industrias locales, eso va a ser lo que busquen. Además, indicó que estos cambios solo buscan satisfacer a un grupo de personas minoritario, concretamente señaló a 'feministas radicales con las que no estoy de acuerdo', y que con tales modificaciones dejan de lado tradiciones.