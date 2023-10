Ataque homofóbico o intento de robo: el duro momento que vivió Danylove

Este jueves en la madrugada el conocido empresario Dani Love sufrió un duro momento, que según aseguró lo llenó de miedo. Un auto se detuvo en frente de la puerta de su casa, dos hombres se bajaron y le metieron una patada al portón de su propiedad. En comunicación con Diario 13, el conocido artista drag contó que el violento episodio ocurrió en plena madrugada, y que en un principio el sentimiento fue de desconcierto y miedo.

'No sé a quién se le puede ocurrir hacer este tipo de cosas. Nos asustamos mucho. Lo primero que atinamos es a adivinar de donde venía el ruido, pensamos que quizás venía del techo, por eso salimos a la calle. Al no ver nada, ni a nadie nos fijamos en la cámara de seguridad y nos sorprendemos con el ataque', relató el empresario, que luego se preguntó si quizás se trataba de un modus operandi para robarle o solo de un hecho aislado.

Dani Love publicó el video de la agresión y lo acompañó con unas breves palabras, expresando su fastidio por lo ocurrido 'Anoche nos reee cagamos con el estruendo, cuando vimos el video chan!!! Son locos o les patio la cabeza un mosquito', escribió en la publicación de Instagram este jueves en horas de la siesta de este jueves.

En las breves imágenes, que dura casi 15 segundos, se aprecia como el conductor del auto negro detiene el mismo en medio de la calzada y, se baja un sujeto del asiento de adelante del acompañante y otro de los asientos detrás, y le meten al unísono una patada. Luego de rebotar y caer en la vereda ingresan al auto y el vehículo arranca nuevamente.

Ante este ataque Danilove todavía no hizo la denuncia. El empresario aseguró a este medio, que todavía no se dirigió a la comisaría con este video porque en el video registro de la cámara de seguridad de su casa, no se alcanza a ver la patente del auto. Eso sí, en caso de que otro registro de la cámara de seguridad de su vecino haya tomado este importante dato, ahí sí denunciará el violento episodio, aseguró.