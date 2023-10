Horóscopo del día 20 de octubre: descubrí tu destino

¿Qué te depara el destino para este viernes 20 de octubre de 2023? En esta nota, te acercamos las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.

Aries: Te sentirás más atractivo y confiado. Dejarás atrás las penas del pasado y empezarás una nueva etapa en tu vida. Tendrás éxito en el ámbito profesional o laboral. Se abrirán nuevas oportunidades para que disfrutes del amor, la abundancia y la salud. Aprovecha y diviértete este fin de semana. Números de suerte: 30, 5, 29.

Tauro: Aprovecha el fin de semana para relajarte y liberarte del estrés cotidiano. Mejorarás tu salud gracias a alguien que te ha estado apoyando y guiando para que te cuides más. Reconoce la importancia que tienes para ti mismo. Cuida tu mente, cuerpo y espíritu. No descuides tu lado espiritual. Números de suerte: 3, 18, 2.

Géminis: Demuestra tu talento en todo lo que hagas. Expresa tu estilo único, tu personalidad, Géminis. No dejes que te controlen. Es el momento de conseguir logros mediante viajes al extranjero. También tendrás buenas opciones en el plano sentimental y todo lo social beneficiará tu trabajo. Números de suerte: 8, 35, 47.

Cáncer: Ha llegado el fin de semana y tus ganas de aprovechar el tiempo libre crecen. Pondrás más esfuerzo en alcanzar tus metas. Cuídate y no te metas en conflictos de poder porque podrías salir perdiendo. En el amor no sigas esperando y anímate a expresar tus sentimientos a esa persona que tanto te interesa. Números de suerte: 9, 20, 23.

Leo: De ahora en adelante todo el que se acerque a ti te aportará algo positivo a tu vida. Todo lo que implique unión se fortalecerá, tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Tendrás personas muy colaboradoras a tu lado, así como también responsables e inteligentes que te ayudarán en lo que necesites. Números de suerte: 10, 37, 17.

Virgo: Un asunto pendiente vuelve a tu vida para que lo resuelvas y elijas lo mejor para ti. El amor ilumina tu existencia. Los planetas te inspiran a buscar un nuevo sentido a tu vida. Apreciarás el tiempo que compartas con tus seres queridos. Tu familia será lo más importante. Números de suerte: 19, 4, 12.

Libra: Te sientes atraído por alguien que te gusta mucho o te cae muy bien. Ahora puedes entender, sentir lo que esa persona quiere. Escucha tu corazón, pero sin alejarte de la realidad, sin perder el juicio. Maneja cualquier atisbo de celos desarrollando más confianza en ti mismo. Números de suerte: 11, 25, 1.

Escorpión: Empieza una etapa de logros para ti. Es hora de ver frutos y de empezar a hacer todo lo que tienes pensado hacer. Cuida de no exagerar en el trabajo. Dedica tiempo este fin de semana para recuperar energías y recargar tus pilas físicas y emocionales. Números de suerte: 1, 4, 24.

Sagitario: Te exigen mucho y tú, a veces quieres dar o hacer más de lo que puedes. Cuida tu salud como una de tus mayores riquezas. La presión nerviosa, el cansancio por el exceso de trabajo debe ser evitado a toda costa o tu salud se resentirá. Duerme, descansa lo necesario y sobre todo trata de divertirte, te hace falta. Números de suerte: 16, 7, 5.

Capricornio: Los problemas no te faltarán en tu vida, así como los desafíos y las decepciones, pero tú tendrás la fuerza y la inteligencia para superar lo que se presente. Proponte desde que te levantes a ser un Ángel de luz y de amor para toda tu familia, ya que tendrás que ganar con mucha ternura una batalla con una figura de autoridad y algo difícil de contentar. Números de suerte: 37, 3, 19.

Acuario: Este es un momento de sorpresas y hallazgos, tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. Mantén una mentalidad optimista y abierta. Los planetas te impulsan a buscar tu independencia. Aprovecha para romper con aquello que te ata al pasado y te impide crecer, como personas tóxicas o situaciones abusivas. Números de suerte: 45, 8, 23.

Piscis: Tu generosidad y tu bondad no pasarán desapercibidas, pero cuida de no sobrepasarte. Te aguarda un fin de semana lleno de movimiento y no quieres quedarte sin energía. Pon límites saludables. Organiza con anticipación todo lo que quieras hacer. No pospongas nada, Piscis. Números de suerte: 7, 50, 3.