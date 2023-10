“Que nos ayude la Difunta”, el humor sanjuanino sobre la inflación

En un ingenioso video humorístico que aborda la situación inflacionaria previa a las elecciones, la cuenta de instagram: "Cuyo for export" cierra su recorrido por la coyuntura con un llamativo lema: "Que nos ayude la Difunta".

Este video es un hábil montaje que toma fragmentos de películas emblemáticas como "Vivir al límite", "Amelie", "Rocky", "Sin lugar para los débiles", "Había una vez en Hollywood" y la serie "The Office". En cada una de estas escenas, se incluye un doblaje que comenta sobre los problemas que han afectado a la sociedad en las últimas semanas, desde el encarecimiento de los quesos hasta las constantes subas de precios en las verdulerías y carnicerías, e incluso la escasez de materiales de construcción.

Por ejemplo, en la escena de "Amelie", el verdulero se lamenta: "No quiero aumentar los precios, pero cada vez que voy a la feria, me los cambian. Esta mañana llegué, y el tomate me había subido $1,000". En la escena de "Sin lugar para los débiles", un ferretero revela su dilema al no poder vender debido a la falta de un precio de referencia.

Mirá acá el video

El cierre del video ocurre en la escena de "The Office", donde uno de los personajes se preocupa por el valor del dólar, que alcanza los $1,000, y pregunta: "¿Qué sucederá con los sueldos?". La respuesta, pronunciada con un toque característico de San Juan, llega de la mano de Michael Scott, el personaje interpretado por Steve Carell: "Que nos ayude la Difunta".

Noticias Relacionadas El 'Yarco' fue viral mostrando con humor como fue el año nuevo sanjuanino

Este video ingenioso y satírico sirve como una reflexión humorística sobre la situación económica y las tensiones previas a las elecciones, utilizando referencias culturales populares para abordar temas de relevancia política y social.