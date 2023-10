Horóscopo del día 24 de octubre: descubrí tu destino

¿Qué te depara el destino para este martes 24 de octubre de 2023? En esta nota, te acercamos las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.

Aries: Busca la manera de ahorrar. No seas iluso ni despilfarrador con el dinero. Pensa bien lo que quieres hacer con tu vida y ordena tus prioridades. No te apures, eso solo te traerá más problemas y estrés. Números de suerte: 19, 48, 23.

Tauro: Relajate y disfruta de la vida. Viaja, salí, conoce gente nueva y viví nuevas experiencias. No sigas manteniendo a personas que no se esfuerzan ni valoran tu ayuda. Deja que cada uno se haga cargo de sus consecuencias. Practica lo que predicas. Números de suerte: 40, 32, 18.

Géminis: Tienes muchas oportunidades de progresar en el trabajo, los estudios o los negocios. Aprovecha la energía positiva para aumentar tus ingresos. Algo que creías seguro se desvanece. Es tu momento de empezar de nuevo, Géminis. Números de suerte: 20, 33, 7.

Cáncer: Hoy vas a estar muy simpático, generoso y amable. Tu sentido del humor estará muy alto. Una persona de tu pasado tendrá que aceptar la realidad y reconocer que ya no tiene lugar en tu vida. No le mientas, sé sincero y directo. Números de suerte: 31, 6, 43.

Leo: Sé paciente y lograrás superar los obstáculos. Sé honesto, no mientas. Termina con un conflicto familiar, aunque no le guste a algunos. No te guardes lo que puede beneficiar a otros. Sé firme en tus decisiones. Números de suerte: 2, 11, 16.

Virgo: No renuncies a tus sueños por satisfacer tus deseos materiales. Explora las riquezas que guarda tu corazón. No te precipites a la hora de elegir tu camino. Pensa que tus acciones tienen consecuencias para los que te quieren. Deja de lado el materialismo y acordate que el dinero no da la felicidad. Números de suerte: 39, 1, 51.

Libra: Tus palabras han sido una guía para muchos. Podes estar muy contento de todo lo que has logrado personalmente. Por más modestos que sean tus triunfos, de alguna forma contribuyen a mejorar el mundo. Ofrece tu apoyo y sigue ayudando a quien te lo pide. Números de suerte: 5, 33,12.

Escorpión: Tenés la oportunidad de tomar la delantera en asuntos del corazón. No dejes escapar la ocasión que tanto esperabas para acercarte más a esa persona que te atrae, ya que es la que hace latir tu corazón. Aprovecha que tu comunicación está muy favorecida. Usala a tu beneficio. Números de suerte: 39, 4, 25.

Sagitario: De vos depende triunfar o fracasar. Un nuevo horizonte se presenta. Te resultará más fácil aprender o asimilar lo que te conviene o te interesa. Muchas cosas se apartan de tu vida para dar paso a lo nuevo, lo distinto. Tendrás ahora el poder de recomponer tu vida y seguir adelante sin volver la vista atrás. Números de suerte: 13, 50, 47.

Capricornio: Experimentarás una mayor conexión con tus seres queridos y una mayor estabilidad emocional. Verás cómo se solucionan tus dificultades económicas y recuperas la esperanza. Tu vida amorosa se renueva con nuevas ilusiones. Has aprendido de las lecciones de la vida y no te dejarás engañar fácilmente. Números de suerte: 27, 10, 8.

Acuario: Hoy te rodearán personas activas y productivas, que compartirán tus intereses y te aportarán beneficios, Acuario. Te sentirás más seguro de expresar tu opinión sobre un tema muy personal. Buscarás lo auténtico, lo real, lo verdadero en todo lo que hagas. Números de suerte: 4, 36, 23.

Piscis: Tus proyectos y planes se fortalecen para que los lleves a cabo ahora. Matrimonio, uniones, compromisos están muy favorecidos durante toda la semana. No tengas miedo y anda tras lo que queres. Aplica tus ideas innovadoras, transforma tu entorno de forma radical. Números de suerte: 16, 6, 9.