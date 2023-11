Horóscopo del día 31 de octubre: descubrí tu destino

¿Qué te depara el destino para este martes 31 de octubre de 2023? En esta nota, te acercamos las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.

Aries: En esta noche de Halloween, tu lado más secreto y enigmático se revela y atrae a quienes se cruzan contigo. Asumes tus errores pasados que te impidieron triunfar y les das carpetazo. Recuperas la armonía en tu vida. Has crecido mucho y eso se nota en tu seriedad para tus asuntos personales. Números de suerte: 21, 5, 10.

Tauro: Tu determinación te ayuda a conseguir lo que queres. Presta atención a tu vida amorosa porque tu pareja no te dice algunas cosas que le incomodan. Colabora para que haya paz en tus relaciones personales. No malgastes tu tiempo en lo que no avanza, ni en lo que no te da seguridad o estabilidad. Números de suerte: 40, 17, 6.

Géminis: Evita sobrecargarte de trabajo y obligaciones extras en este día de Halloween para que puedas disfrutarlo. Pon todo tu entusiasmo e interés en lo que estás haciendo en tu vida ahora mismo. Resalta ese algo tan especial que te hace ser tan atractivo y sensual. Números de suerte: 13, 9, 21.

Cáncer: Energías no te faltarán hoy, especialmente para celebrar en esta noche de brujas. Tendrás la habilidad de tratar diplomáticamente con personas difíciles, ganándotelas con una sonrisa que llegará hasta sus corazones. Es momento de hacer, de probar algo nuevo. No le pongas límites a tu creatividad y expresa lo que tenes en mente. Números de suerte: 9, 20, 18.

Leo: Planifica lo que quieres lograr en tu vida, pero toma las cosas con calma que todo llegará a su tiempo. Cumple con tus resoluciones, reafirma tus promesas para que las hagas realidad. Cuida tu sistema nervioso, relájate, descansa, pero también saca tiempo para que disfrutes de esta noche de brujas. Libera tus tensiones por medio del entretenimiento. Números de suerte: 9, 50, 41.

Virgo: Hoy contarás con el apoyo de un amigo fiel. Ayudarás a un familiar que está en apuros y te lo agradecerá. Tendrás mucha demanda de trabajo y responsabilidades, así que debes priorizar lo más importante. Escucha las opiniones de los demás, pero sigue tu intuición. Números de suerte: 34, 15, 2.

Libra: Explora nuevas oportunidades en tu vida. No te quedes esperando por alguien que no te valora. Deja atrás las ilusiones y enfócate en el presente. No dejes que jueguen con tu corazón. Ponle un alto a esa persona que te hace dudar y que no se compromete. Números de suerte: 11, 22, 3.

Escorpión: Disfruta de esta noche de Halloween y haz algo divertido por ti. No dejes que nadie te limite o te diga lo que tienes que hacer. Te mereces un momento de alegría y qué mejor que este día de misterio, magia, brujas, fantasmas y leyendas. Dejate llevar por la fantasía y la diversión. Números de suerte: 10, 45, 5.

Sagitario: El ambiente se llena de encanto y misterio en esta noche de brujas. Quienes te rodean confiarán en vos. Te sentirás capaz de alcanzar tus metas. Estarás románticamente atractivo, sensual y apasionado. El amor está a tu favor, así que si no tienes pareja podrás conocer a alguien muy compatible contigo. Números de suerte: 2, 17, 26.

Capricornio: Hoy experimentas una transformación profunda en tu forma de pensar y actuar. Tus vínculos afectivos se renovarán con más confianza y libertad. Te liberarás de ataduras que te han limitado por mucho tiempo. Tu vida entrará en una etapa de autonomía que siempre has anhelado vivir. Números de suerte: 14, 10, 15.

Acuario: Hoy resplandeces y te sobresales por tu carisma y talento. Hoy es tu día de sanación emocional. Se acentúan relaciones nuevas. Traerás paz a tu hogar y alegría a tu lugar de trabajo. La familia se sentirá más cerca de ti. Gozarás de un ambiente cálido y acogedor en esta noche de brujas. Demuestra tus habilidades culinarias. Proba una nueva receta. Números de suerte: 18, 8, 25.

Piscis: Hoy te toparás con personas poco serias, conflictivas e irritantes. Usa dulzura, comprensión y tolerancia y lo superarás todo. No entres en polémicas por religión o política. Escucha, pero no repitas lo que otros te han confiado en secreto. Sé más discreto en lo que se refiere a tu vida personal, hay cosas que es mejor guardar. Números de suerte: 29, 21, 16.