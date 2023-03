La sanjuanina que hizo revuelo en redes por intentar vender su vestido

Hace algunos días una joven sanjuanina decidió vender un vestido de fiesta. A pesar de que esto es una práctica habitual en adolescentes, poco tiempo después de realizar su posteo se generaron todo tipo de comentarios. Todo esto se provocó por un pequeño detalle: El costo del vestido.

Algunos de los comentarios que expresaron los usuarios de la red fueron:

En realidad si, nadie se lo comprará en 50 palos. Ese vestido una vez comprado ya pierde el valor, usado ya perdio dos veces. Hoy en dia quizas lo vende en 10 y sino seguro lo pagaria alguien de su mismo status social.

Se generaron incluso juicios de valor, que exponían que las personas con bajo status social no deberían utilizar ese tipo de vestidos:

Me da risa todas las que comentan jajajajajaj! 1ero por que son unas secas que están poniendo cosas que no tienen sentido y que nadie les preguntó 2do esos vestidos son para gente con determinado estatus social eso es más que obvio 3ero si no van a comprar o aportar algo bueno dejen de joder Che. La piba no tiene la culpa de que acá seamos re secas y en la vida nos vamos a comprar un vestido en 70 lucas

Mientras que otras mujeres brindaron sus mensajes de apoyo, haciendo alusión a la marca que los vende, incluso al valor real de sus materiales, uno de ellos fue:

AQ FAVOR:: Chicas por el amor de dios el metro de tela de palet de le tejuelas en diciembre salía 10 Lucas y pico el metro. Y vaya a saber si era el original. Más el forro, más otras cosas como el alquiler del local, pagar a empleados, más la mano de obra, que se piensa que todo sale 2 pesos con 50? Y no tiene nada que ver qué este usado, el valor de la prenda sigue siendo igual, roto no está! En una tienda se miden Miles de veces la ropa y ya no sería nueva, pasaría a ser usada una sola vez por qué ya se lo puso para ver si le quedaba bien. En mi caso se lo compraría si tuviera una ocasión especial por qué está divino, si no quieren pagar ese precio pues compren ustedes tela, compren su máquina de coser y chau. O se compran algo más barato o alquilado.

Otros simplemente se sumaron al debate añadiendo leyendas humorísticas como “Secos crónicos abstenerse” o “el verdadero no es pa´secos”,“50.000 x esos pedazos de tela???”

Después de un tiempo, tanta fue la repercusión que la dueña del vestido decidió no contestar y hacer oídos sordos ante la situación. Si logró la venta o no, no lo sabemos, pero la polémica que desató un simple vestido de marca, mantuvo a muchos pendientes de la red social un par de horas.