Tuvo gemelos y pidió ayuda a la policía porque no sabe cuál es cuál

Una mamá mendocina con el usuario Sofía Rodríguez contó en Twitter que tuvo gemelos y le costó identificarlos o individualizarlos por lo que tuvo que pedir ayuda a la policía que tampoco por ahora le puede solucionar el problema.

"Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz , en persona son iguales" escribió la joven mamá.

Foto de los gemelos , tienen 45 días pic.twitter.com/wGYVRzGlLR — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Continuó la historia destacando que "mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gane".

Lo cierto es que en la policía tampoco le podrían resolver el problema porque al ser recién nacidos los niños no están registrados aún. Deberá esperar otro tipo de pericias.

Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien. pic.twitter.com/HbrNf2Eg1t — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Pero por si esto fuera poco creyendo identificarlos por las vacunas, se habrían confundido y puesto la misma dosis a una de las criaturas.

Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es. pic.twitter.com/ZkJm0mvWtU — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Estaban en neo , yo ni me enteré cuando los vacunaron, ahora la pediatra me dijo que él tiene dos marcas y tendría q tener una y el otro bebé no tiene marcas.

De inmediato las respuestas de los seguidores comenzaron a aparecer pero el problema para esta mamá estaría sin resolverse.