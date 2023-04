El humorista que comparó a San Juan con África, se autodeclaró 'no grato'

Si bien puede tomarse con humor, otros lo vieron como un acto cargado de discriminación, a lo que expresó el comediante Lucas Upstein. El humorista llega a San Juan y en vez de llenar de elogios la provincia, la comparó con un país africano, luego de ello explicó que no deberían sentirse 'discriminados'.

Minutos antes de ingresar al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, publicó un video en sus redes sociales y señaló que nuestro territorio tiene un paisaje similar a un país africano. “Mis bisabuelos llegaron a Argentina en un barco desde la guerra, dejando a toda su familia atrás. Hoy me toca a mí dejar a mi familia atrás para irme de un país hundido en la pobreza, la inseguridad y la inflación. Un holocausto simbólico. Me dolés, Argentina. Me dolés”, fue una de las publicaciones previas a llegar a tierra cuyana.

Más tarde volvió a dar a conocer aspectos de su vida y dijo “Hola San Juan!!!”, adjuntando un video del paisaje, junto con una bandera de Etiopía, país africano. Tras ello tuvo un aluvión de comentarios de sus seguidores, algunos en contra y otros a favor de sus dichos.

Tras que un reconocido medio local hablará de ello, el comediante salió a ‘defenderse’. Pero en vez de dejar plasmado algún elogio de San Juan, fue por más. ‘Creer que comparar a San Juan con Etiopía es discriminador, es un acto de discriminación de quien lo cree porque le da una connotación negativa a la comparación. Es más, la inflación en Etiopía es menor que la de acá, así que allá deben estar re enojados conmigo’ dijo en su posteo.

Luego de su show, las palabras cambiaron y señaló su enamoramiento para con la pachata, un sandwich netamente sanjuanino. En esta línea mencionó ‘Y no serán Etiopía, pero tienen pachatas. Ya es suficiente para mi corazón.’. Seguidamente, habló de su show en la provincia y declaró ‘gracias a toda la gente que se vino al show en San Juan. Para ser persona no grata en la ciudad debo decir que ni se notó. Volveré.’