Se le cayeron 2 cajas con elementos de trabajo en Ruta 40 y se las robaron

Un momento difícil está viviendo una mujer por la pérdida de dos cajas con elementos de trabajo valuados en 350 mil pesos. La sanjuanina Daniela Corsunsky contó a Diario 13 que el hecho sucedió el pasado lunes 29 de mayo alrededor de las 15:30 de la siesta cuando ella llevaba la mercadería en la parte trasera de su camioneta 4x4. ‘La venía vigilando, pero en un momento no la vi más, y recién cuando me pude devolver, a los tres minutos no estaban las cajas. Apelo a la solidaridad de los sanjuaninos para que aparezcan porque para mí y mi trabajo son muy valiosas’, precisó la damnificada.

Todo empezó el lunes alrededor de las 15:30 cuando Daniela transportaba en la parte trasera de su camioneta las cajas que tenían guantes y lentes que usan los obreros de la construcción. Si bien las venía vigilando, cuando iba por Ruta 40 a la altura de General Ahcha hacia el Sur se dio cuenta que se le habían caído. Desesperada porque no podía devolverse a buscarlas de inmediato, siguió hasta calle Progreso donde pudo pegar la vuelta por el otro carril, pero al volver sobre sus pasos no encontró la mercadería ni en medio de la calle, ni a un costado. ‘Me da mucha tristeza esto, que alguien se las haya quedado, porque lo correcto es que si las encontró se hubiera quedado un rato al lado de ellas al costado del camino para ver si alguien las reclamaba’, indicó.

Daniela contó que el miércoles hará la denuncia y que tiene serias intenciones de ir al CISEM por si alguna de las cámaras registró el momento en que se llevaron las cajas. También le contó a este medio que si algún sanjuanino o sanjuanina las devuelve lo compensará. En el interior de las cajas hay 240 lentes de trabajo y más de 200 guantes de trabajo.

La situación que está viviendo la damnificada se conoció a partir de una publicación que ella misma realizó en su cuenta de Facebook. La misma fue compartida y comentada muchas por muchas personas lo que le dio una notable difusión y por consiguiente vitalización que mostró la solidaridad de los sanjuaninos.