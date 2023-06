Emotivo mensaje de una sanjuanina se vuelve viral: mirá de que se trata

Una historia conmovedora capturó la atención de miles de usuarios en las redes sociales. Milu Raed, una joven de San Juan, se volvió viral tras compartir un desgarrador tuit sobre la pérdida de su querido perrito.

El pasado 19 de junio, Milu relató la experiencia de su partida y la reacción extraordinaria de su empleada doméstica. El tuit, que ha acumulado más de 70 mil retuits y más de mil me gusta. Esto se debe a que tocó la fibra sensible de los usuarios en línea. Muchos de ellos se sintieron conmovidos por la despedida de su amado compañero y muchos se unieron a la conversación compartiendo sus propias historias personales de pérdida.

En el tuit se puede leer: "Le avisé a la chica que trabaja en mi casa que mi perro falleció y me mandó un audio llorando desconsolada diciendo "O sea que el viernes me siguió a todos lados porque se estaba despidiendo", aunque no se debió imaginar la magnitud de sus dichos.