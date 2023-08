'La revienta corazones': mirá la nueva hamburguesa que salió al mercado

Se llama 'Gorda Frita' y es el sueño de los amantes de las hamburguesas. Fue un influencer de Twitter, que se hace llamar Matzorama, quien la sacó a luz luego de probarla en Burguer Couple, compartiendo su escandalosa receta. El posteo se volvió viral, cosechando en cuestión de horas, las 209 mil reproducciones, los 200 retuits, las 410 citas y los 6.300 “me gusta”.

“El que tenga miedo a morir que no nazca”, “Para ahorrar tiempo que te la manden directamente a la guardia”, “Se debería llamar la ‘revienta corazones’”, fueron algunos de los tantos comentarios.

Desde su creación, como una de las especialidades más elegidas por los argentinos hace años, las hamburguesas y los locales especializados en su venta se las ingenian para poder renovar constantemente sus sabores y formatos. Y en esta ocasión, hicieron una hamburguesa sin pan, que condensa los sabores del queso cheddar, las tortas fritas (sopaipillas) y los chips de bacon para dejar satisfechos a sus comensales.

“Mirá si no me voy a pedir una hamburguesa que en vez de pan tiene tortas fritas”, fue la explicación que dio en el tuit. Debajo de ella, dos imágenes con la “Gorda frita” -como el local la bautizó- en cuestión. Y su costo, no supera los $3.650. Los usuarios, finalmente, llenaron de interacciones el tuit y no tardaron en volverlo viral.