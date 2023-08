El 'pata de lana' que no fue: lo acusó de infiel y terminó quedando en ridículo

Un usuario de TikTok, llamado @berryd_treasure, contó la insólita situación que vivió con una pasajera mientras viajaba en avión. La publicación en donde aclara todo lo sucedido se volvió viral en las redes sociales.

Todo inició, cuando una mujer espió su celular, lo acusó de infiel y luego le pidió disculpas por la falsa acusación. Según explicó el hombre, en un momento determinado del viaje estaba hablando con dos contactos a la vez. A la primera destinataria le envió un mensaje que decia: “Voy a tratar de dormir. Te amo, nos vemos pronto”, a lo que la otra personas le respondió: “Ok, mi amor. Te amo”.

Después de eso, le mandó a otra mujer otro mensaje. Y en ese chat, le escribió: “Estoy en el avión, te aviso cuando aterrice, te amo”.

Entonces, la pasajera que estaba sentaba junto a el, vio los chats con ambas mujeres y lo increpó por su supuesta infidelidad, según ella lo percibió. Y ante esta situación, el hombre decidió responderle.

“La señora, sentada a mi lado, me advirtió que debía avergonzarme por primero manifestarle a mi esposa que la amaba y luego decirle lo mismo a otra ‘chica’”, reveló a través de un video selfie.

Y también, confesó que hacía tres meses que no veía a su familia, así que no tenía ganas de discutir con nadie. Por esa razón, el pasajero decidió enviarle un mensaje a esa mujer desconocida que lo increpó en defensa del género: “Esa otra ‘chica’ a la que te referías, era en verdad mi hija”, contestó Berry, y agregó: “Esto es un mensaje para la señora que se sentó al lado mío en el avión. No te metas en mis asuntos, preocúpate solo por los tuyos”.

La publicación se hizo viral en la red social china. Hasta el momento cuenta con más de 9.1 millones de visualizaciones, 1.4 millones de "me gusta" y más de 37 mil comentarios de usuario que en su mayoría lo apoyaron.