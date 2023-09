¡Ojo al piojo! Estos son los 5 signos más infieles según el horóscopo

Los signos más propensos a ser infieles son los de Aire y los de Fuego. Los de Fuego son muy apasionados y se preocupan por su imagen y lo que ocurre fuera de casa, descuidando lo que tienen dentro. Los de Aire son reacios al compromiso, pues lo ven como una limitación. También son muy sociables y pueden caer fácilmente en la tentación.

A continuación, veremos qué signos son los más infieles y cuáles los menos.

Acuario es el signo más propenso a la infidelidad, porque no ve sus relaciones como algo eterno. Su planeta regente, Urano, le hace romper con todo lo que ya no le sirve y buscar nuevas experiencias. Si se equivoca y es infiel, sabe perdonarse a sí mismo, aunque no quiere hacer daño a nadie. Los Acuario saben pasar página rápidamente.

Géminis también es un signo infiel, aunque tiene una mente muy racional. Le gusta cambiar constantemente y eso se refleja en sus relaciones amorosas. Géminis valora su independencia y su espacio personal, y no se siente limitado por su pareja, aunque la quiere mucho.

Aries tiene un lado infiel, aunque respeta mucho la fidelidad. Es una persona que quiere lo mejor para su pareja, pero también es muy impulsiva y puede caer en un error. Si está en una relación sana y estable, será fiel y leal a su pareja.

Leo puede ser infiel si no recibe suficiente atención, porque necesita sentirse admirado y querido. Cuando Leo tiene confianza en sí mismo, es muy fiel y devoto a su pareja, pero si su autoestima baja, puede sucumbir a la tentación de otra persona.

Sagitario es el signo menos infiel de todos, aunque es muy aventurero y le encanta conocer gente nueva. Tiene mucho autocontrol, pero si su relación tiene problemas, puede que no sepa resistir la tentación y sea infiel.