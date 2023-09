Le alargaron la vida: el cantante de Omega salió a aclarar que no murió

Hugo Flores, el líder de Omega, utilizó sus redes sociales para aclarar que no es quien falleció en el accidente de tránsito que se cobró la vida de tres personas, entre ellas la del cantante cuartertero santiagueño del mismo nombre que el sanjuanino. El siniestro tuvo lugar la noche del miércoles en la Ruta 34, cerca de la localidad de La Garza, en la provincia de Santiago del Estero.

"Me hago presente por esta mala noticia que me enterado al despertarme, del deceso de este gran artista, de este colega con el que tenemos el mismo nombre y por eso se generó una gran confusión y desde anoche me está llamando y escribiendo muchísima gente. Nunca me desperté con tantos mensajes y llamadas perdidas. Estoy bien y les agradezco por preocuparse", dijo el sanjuanino.

Además, aprovechó para enviar sus condolencias a la familia del músico fallecido. "Q.E.P.D Huguito Flores. Gracias artista y luchador. Abrazo fuerte a todos sus seres queridos", escribió. El reconocido artista de 57 años Huguito Flores gozaba de gran popularidad viajaba en un automóvil Volkswagen Suran en compañía de su esposa Carina Soledad Enríquez.

La pareja había formalizado su unión a través de un enlace civil en una ceremonia privada y discreta el último 15 de septiembre. Además, en el vehículo también se encontraba Rubén Horacio Enríquez, cuñado del artista. Trágicamente, su esposa y cuñado perdieron la vida en el momento del accidente. Debieron trabajar varios minutos para rescatar los cadáveres de entre los hierros.

Una de las hijas del matrimonio, de tan solo tres años, también viajaba con ellos y, a raíz del impacto, sufrió lesiones de consideración que requirieron su hospitalización. Actualmente, su estado de salud es delicado, siendo su pronóstico aún incierto. Se supo que la otra hija de la pareja no se encontraba en el vehículo.

Ella había permanecido con otros familiares en la localidad de La Banda. El resto de los integrantes de grupo musical del artista, que se desplazaban en un vehículo acompañando, así como otras personas que se encontraban cerca del lugar del siniestro, se detuvieron para colaborar en las labores de rescate y asistencia.