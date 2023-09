¡Llegó la primavera! estos son los signos que encontrarán el amor estos días

La primavera vibra en el aire. Venus en Leo nos conecta corazón con hormonas, nos carga de adrenalina mientras que Marte, el gran motor, busca que el sexo sea puente de unión entre individualidades al permanecer en Libra. Habrá romances, muchos, y de ahí a formar pareja habrá tan sólo un paso. Estos son los signos que se verán beneficiados en términos del amor:

Sagitario se ha enfrentado a un inicio de año difícil, pero no deben dejarse llevar por esa mala racha. Pronto las cosas cambiarán y tendrán la oportunidad de enamorarse nuevamente. Es importante que confíen en sí mismos y estén dispuestos a abrir las puertas del amor. Dejen atrás las decepciones del pasado y permitan que nuevas personas entren en sus vidas. Solo así podrán experimentar el romance que tanto anhelan.



Para Capricornio, que tiene un carácter fuerte y le gusta tener el control de todo, el amor puede ser un desafío. Pero es necesario que aprendan a soltar y dejarse conquistar. Una persona especial está muy interesada en ellos, pero su aferramiento al pasado puede alejarla. Capricornio merece a alguien genuino y que los respete, por lo que es indispensable que abran su corazón y se permitan ser felices.



Piscis, por su parte, se siente aterrado ante la idea de comprometerse. El pasado no ha sido generoso con ellos, pero eso no significa que no haya alguien valioso esperándolos. Es fundamental que vayan a su propio ritmo y se queden junto a alguien que les dé seguridad y comprenda sus miedos e inseguridades.





Libra ha pasado por momentos complicados este año, pero su fuerza y perseverancia le permitirán encontrar el amor verdadero. Es importante que no ignoren las señales de alerta y aprendan a reconocer a la persona correcta cuando aparezca. La temporada primaveral será especialmente propicia para vivir momentos románticos y disfrutar de una relación cálida y acogedora.



Cáncer ha sido cauteloso al entregar su corazón, pero es hora de bajar un poco la guardia. El Universo los premiará y es probable que cierren el año tomando de la mano a un amor bonito. La clave está en relacionarse con cautela, sin idealizar a la otra persona, pero sin cerrarse completamente a las posibilidades de un amor profundo y duradero.



Por último, Aries tendrá una suerte arrolladora en el amor en 2023. El universo estará de su lado y recibirán un amor intenso y genuino. Sin embargo, es importante que se mantengan alerta y no confíen en cualquier persona. A pesar de las buenas energías, hay amores que pueden ser engañosos. Pero si se mantienen atentos, encontrarán un compañero fiel y dedicado.