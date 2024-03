Estuvo casado 51 años y en un exámen médico descubrió que sus hijos eran de otro

Un hombre usuario de IG, luego de un chequeo médico, se enteró que tras 51 años de matrimonio, su esposa le mintió. ‘Sus hijos’ no son suyos, son de otro hombre. En medio del dolor, grabó un video contando la historia y se volvió viral en sus redes sociales (podés verlo tocando este link). "Tengo dos hijos de 42 y 40 años, buenos para nada. Hasta el día de hoy los ayudo", afirmó.

“Llevo casado 51 años, tengo dos hijos de 42 y 40 años, buenos para nada. Hasta el día de hoy los ayudo. Tuvimos que tomar un examen para ver si alguno de nosotros podía donar un riñón para salvar a mi hermano y me enteré de algo interesante”, inició su testimonio de vida.

Luego continuó su relato, dijo, “No son mis hijos, son de otro. Lo único bueno es que se que no fue mi culpa, no fui quien puso a dos idiotas en este mundo. Yo creí que habían salido de su madre, pero salieron del plomero, del lechero. Voy a ir a casa, empezaré los papeles del divorcio, a ver si me puedo librar de esa loca”, dijo.

En las redes, recibió comentarios de todo tipo, algunos divertidos se reían de la desgracia familiar del hombre, mientras que otros apuntaban en contra de las mujeres “porque son todas infieles”, y acusándolas sin ninguna prueba alguna. Otros dudaron acerca de la historia que contaba el hombre mayor en su video, asegurando que se trataba de una historia