Peso Pluma modo perro si existe y es viral en las redes

En el último año, Peso Pluma ha logrado consolidarse como uno de los artistas latinos más influyentes, incluso extendiendo su impacto al mundo de las mascotas. La tendencia de cortar el cabello de perros imitando el distintivo estilo del cantante se ha vuelto viral en las redes sociales, generando millones de reproducciones y comentarios.

Un caso reciente que ha capturado la atención es el de un perro labrador negro, al que le realizaron el corte de pelo característico de Peso Pluma, le añadieron una cadena de oro y acompañaron el video con el tema "Igualito a mi Apá", interpretado por Fuerza Regia y el propio Peso Pluma. Este contenido, compartido en Instagram, ya acumula más de 15 millones de reproducciones, cerca de 3 mil comentarios y ha sido compartido por más de 381 mil personas, evidenciando la popularidad de esta nueva tendencia.

Aunque este caso no es el único, durante el último año han surgido diversos videos en los que los dueños llevan a sus mascotas a la peluquería para replicar el característico corte de Peso Pluma. Sin embargo, esta moda no está exenta de controversia, ya que algunos usuarios consideran que realizar este tipo de cambios estéticos en las mascotas no es apropiado.

La fiebre por Peso Pluma y los corridos tumbados ha permeado no solo en los cortes de pelo de los perros, sino también en la creación de contenido en plataformas como TikTok e Instagram, donde los dueños comparten videos de sus mascotas bailando al ritmo de canciones de este género mexicano. Incluso, algunos perros son vestidos con atuendos similares a los de los artistas más reconocidos de este género.

La popularidad de los corridos tumbados ha llegado a tal punto que canciones como "Ella Baila Sola", "Un x100to" y la BZRP Music Sessions 55 con Peso Pluma se han posicionado en la cima de las listas de reproducción en plataformas como Spotify e iTunes.

Más allá de la estética, algunas mascotas están demostrando ser más que compañía para sus dueños. Un ejemplo notable es Peanut Butter, un perro de raza Shiba que protagonizó un directo durante el Awesome Games Done Quick 2024, un evento anual de speedrunners. Con la ayuda de su dueño, Peanut Butter logró superar un videojuego de Nintendo utilizando un mando adaptado, mostrando así el potencial de las mascotas como aliados en el mundo de los videojuegos.