Lucio tenía todo listo para una primera cita con mates y buena onda. Pero lo que parecía un plan perfecto terminó con un revés, lo dejaron plantado con muy poca consideración. No dudó en compartirlo en TikTok, donde su desventura se volvió viral en cuestión de minutos.

“¿Me creen si les digo que me dejaron plantado en la puerta del departamento? Esto es lo más bajo que caí”, contó entre risas para “no llorar”, el joven mientras caminaba.

La historia fue así: la chica fue la que propuso el plan de la primera cita, un mate o café tranquilos en su casa. Lucio, después de almorzar con su abuela, se manda y avisa que ya está yendo. Pero cuando toca el timbre… silencio. Mensajes sin respuesta, llamadas que no fueron atendidas. Cinco llamadas después, se rindió y soltó el clásico “si no era ella, no tenía que ser”.

Un rato más tarde, la chica apareció con la excusa: “Me quedé dormida”. ¿Teniendo un compromiso?

En pocas horas, el video acumuló más de 108 mil “me gusta” y miles de comentarios. Algunos dejaron mensajes de apoyo, como “No te merece” y “La próxima ya sabés, si no te contesta, no salgas de tu casa”. Otros, más reflexivos, escribieron: “No entiendo la decadencia del trato de las personas hacia otras personas”.

Será que es algo de los tiempos modernos, que ya no miramos al del costado o simplemente la chica se quedó dormida y no sabemos cómo fue su día… Lo cierto es que, a veces, entre plantones y excusas, la vida sigue, y con un poco de humor, también.