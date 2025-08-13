En las ��ltimas horas, un video publicado en TikTok y filmado en pleno Parque de Mayo se viralizó, despertando una ola de comentarios y críticas. Las imágenes muestran a dos jóvenes ingresando al lago del paseo público, una acción que puso en riesgo su seguridad y el cuidado del espacio.

Bajo el título “random pero es buenísimo jajajaj”, la grabación comienza con una joven que aparece sobre el bote ubicado en el centro del lago, mientras es filmada por su compañero. El joven le pregunta: “¿Cómo has llegado ahí?” y, acto seguido, la advierte: “Va a llegar la yuta”.

A pesar de la advertencia, ambos cruzan el cerco perimetral y se meten al agua con el objetivo de subir al bote. Tras lograrlo, descienden y abandonan el lugar.

En los comentarios de la publicación, varios usuarios repudiaron el accionar: “Después si les pasa algo, la culpa la tienen el Gobierno y la Policía” o “lo que es estar al ped…”. Sin embargo, también hubo quienes lo tomaron con humor, con mensajes como: “Gracias por la idea” o “hicieron lo que todos quisimos hacer alguna vez”.