El cielo ofrecerá un espectáculo sin precedentes el 2 de agosto de 2027, cuando se produzca el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Según la NASA, el fenómeno alcanzará una duración de 6 minutos y 22 segundos, algo inusual si se tiene en cuenta que la mayoría de los eclipses de este tipo apenas superan algunos segundos.

El último eclipse que superó esta marca se registró en 1991, con 7 minutos y 11 segundos de oscuridad. Sin embargo, el récord absoluto aún está en el futuro: la agencia espacial estadounidense calcula que el 16 de julio de 2188 tendrá lugar el eclipse más largo de la historia, con una duración de 7 minutos y 29 segundos, visible únicamente en Colombia, Venezuela y Guyana.

En contraste, el eclipse más breve del que se tiene registro ocurrió el 3 de febrero del 919 a.C., y apenas duró 9 segundos.

La franja de totalidad se extenderá por Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia, aunque también se podrá apreciar de manera parcial en otras regiones de África, Europa, Oriente Medio y Asia.

España será uno de los países privilegiados, ya que vivirá una trilogía de eclipses en apenas tres años. El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse total visible en gran parte del norte peninsular. Un año después, el 2 de agosto de 2027, el eclipse más largo del siglo tendrá su epicentro en Cádiz, Málaga, Ceuta, Melilla y zonas de Granada y Almería. Finalmente, el 26 de enero de 2028 llegará un eclipse anular visible en el sur, suroeste peninsular y Baleares.

El evento de 2027 ocurrirá alrededor de las 10:50 de la mañana, cuando el sol quede completamente oculto por la Luna. Mientras en el sur de España podrá disfrutarse en su fase total, en el resto de la península se apreciará de manera parcial, regalando igualmente un espectáculo inolvidable.