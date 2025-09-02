En los festejos posteriores al triunfo en el Mundial de Qatar, llamó especialmente la atención un muñeco del personaje de terror Chucky, ubicado sobre la mesa del vestuario de la Selección. Lo que resultó curioso para muchos no fue un mero objeto: se trataba de una cábala personal del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien incluso lleva tatuada la silueta del muñeco en una pierna. Esta incógnita surgió luego de que el sanjuanino llegue a la concentración en el predio de AFA con una valija y por encima se logra ver a un muñeco de “Chuky” dentro de una caja, lo que llamó la atención de todo internet.

Tapia relató que el muñeco apareció originalmente en la utilería de Ezeiza cuando el plantel se encontraba concentrado para la Copa América durante la pandemia. Estuvo allí porque uno de los utileros, Juan Cruz Souto, lo llevaba como amuleto por una conexión emocional: “ese muñeco trae suerte… me lo dio para que lo lleve a todos lados”. Tapia bromeó con tatuárselo si ganaban. Finalmente, tras la victoria en la final contra Brasil, cumplió su promesa y se tatúo a Chucky en su pierna izquierda.

Desde entonces, el muñeco se volvió parte del ritual del equipo, presente en celebraciones y en la escenografía del vestuario. “Viaja con nosotros, está en todos lados. Yo tengo uno en mi casa. Después de esto, me compré un Chucky; duerme conmigo”, confesó Tapia con tono relajado, reflejando cómo una superstición se transformó en símbolo colectivo dentro del elenco nacional.