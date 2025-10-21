En San Juan: intentó estafar pero fue burlado por la víctima

Una sanjuanina se convirtió en protagonista de uno de los virales más comentados del momento, luego de burlarse en vivo de un hombre que intentó estafarla fingiendo ser su hijo. El hecho se difundió en TikTok, donde la usuaria @jeniipaez1 publicó dos videos que muestran el insólito intercambio con el supuesto delincuente.

En los audios, el hombre —de identidad aún desconocida— asegura estar internado en el Hospital Marcial Quiroga y necesitar dinero “para comprar insumos médicos”, con el argumento de que “en el hospital no te dan las cosas gratis”. Nervioso y contradictorio, intenta convencer a la mujer para que le envíe dinero a través de Mercado Pago.

Sin embargo, el engaño no salió como esperaba. Lejos de caer en la trampa, la mujer comenzó a seguirle el juego con ironía y humor, lanzando respuestas que desconcertaron por completo al supuesto estafador. En uno de los pasajes más comentados, lo “trollea” directamente, burlándose de su historia y dejándolo sin palabras.

En el segundo video, el hombre vuelve a comunicarse, esta vez pidiendo “una moneda” para comprar “algunas cosas”. Ella continúa con su actuación, finge acceder e incluso promete mandarle más dinero del que pide. Pero el diálogo culmina con una frase que lo deja expuesto:

“Cenando te dije, comiendo pizza y riéndome de vos porque me querés estafar. Y tengo niños chiquititos, así que no sos mi hijo. Andá a hacerle eso a otro, choro”.

Los videos no tardaron en viralizarse, acumulando miles de reproducciones, likes y comentarios, donde muchos usuarios aplaudieron la astucia de la mujer y advirtieron sobre las estafas telefónicas que siguen circulando en todo el país.

Uno de los comentarios más destacados resume el sentimiento general:

“Ustedes se ríen, pero ese tipo debe haber llamado a 100 personas ese día”.

El episodio, además de generar risas, sirve como recordatorio sobre la importancia de desconfiar de llamados sospechosos y verificar la identidad de quienes solicitan dinero o datos personales.