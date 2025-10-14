Un video que comenzó a circular este martes en redes sociales encendió la alarma entre los sanjuaninos. En las imágenes se puede ver a tres jóvenes —aparentemente menores de edad— viajando colgados de la parte trasera de un colectivo en movimiento.

El hecho habría ocurrido sobre calle 25 de Mayo, en las inmediaciones del barrio Parque Industrial, en el departamento Chimbas. “Qué peligro”, se escucha decir a la persona que registró la escena desde otro vehículo, mientras el transporte público continúa avanzando con los chicos aferrados al paragolpes trasero.

Hasta el momento, no trascendió a qué línea pertenece la unidad involucrada. El video se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios expresaron su preocupación por el alto riesgo que implica esta conducta imprudente, tanto para los jóvenes como para los demás conductores que circulaban por la zona.

Mirá el video: