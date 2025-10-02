Un joven sanjuanino quedó en el ojo de la tormenta luego de reconocer públicamente haber realizado una falsa amenaza de bomba al Centro Cívico el pasado 16 de septiembre, hecho que generó un enorme operativo de seguridad en San Juan.

Se trata de Carlos Cabaña, quien fue entrevistado por un móvil de Canal 8 y sorprendió por su reacción frente a las cámaras: con sonrisas nerviosas y un tono distendido, admitió su responsabilidad y lanzó una advertencia que rápidamente se convirtió en viral: “No se hagan los graciosos, porque así terminamos. Los chistes salen bastante caritos”.

El fragmento televisivo, acompañado de gestos, frases descontracturadas e incluso un saludo a cámara, circuló masivamente por TikTok, Instagram y X (ex Twitter), donde se multiplicaron los comentarios irónicos: “Jajajajaja los saludos a la cámara” y “Ahí lo tenés al pelopincho” fueron algunos de los mensajes que poblaron las redes.

La condena

Lo que comenzó como un episodio anecdótico terminó en una resolución judicial contundente. Este jueves, Cabaña aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y fue condenado a 2 años de prisión condicional. Además, deberá pagar $4.000.000 en 30 cuotas iguales de $133.333,33.

El monto millonario responde a los gastos generados por el despliegue de fuerzas policiales, explosivistas y equipos de emergencia que se movilizaron tras el falso aviso. El juez Diego Sanz homologó el acuerdo alcanzado y la Fiscalía de Estado confirmó que no avanzará por la vía civil debido a la reparación económica ya acordada.

La investigación de la UFI Genérica, a cargo de los fiscales Ignacio Achem y Belén Sánchez, estableció que la llamada al 911 salió del celular de un amigo de Cabaña, Hugo Castro. Sin embargo, fue el propio Cabaña quien, en tono de broma, tomó el teléfono, activó la función SOS y lanzó la amenaza de bomba que derivó en un operativo masivo.

Ambos permanecieron detenidos durante más de 72 horas mientras se resolvía la situación judicial.

Hoy, la frase que Cabaña pronunció entre risas frente a la cámara –“los chistes salen caros”– parece haberse transformado en una lección tangible: una broma que derivó en una condena penal, un meme viral y una deuda millonaria que pagará en cuotas durante los próximos dos años y medio.