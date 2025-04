Filtran fotografías inéditas de la escena de muerte de Kurt Cobain (FOTOS)

Kurt Cobain cumpliría 51 años este 20 de febrero, sin embargo, decidió quitarse la vida un 5 de abril de 1994, curiosamente se han publicado fotografías del escenario donde Kurt fue encontrado sin vida.

El 5 de abril de 1994 falleció el legendario Kurt Donald Cobain a los de 27 años de edad como resultado de una herida de bala infligida en la cabeza. Según concluye la autopsia, el cantante se suicidó.

24 años después, salen a la luz las fotos inéditas de la escena donde se encontró el cuerpo sin vida de Kurt Cobain y han causado gran revuelo entre millones de personas que son fieles seguidoras, generando cientos de especulaciones sobre un posible asesinato y no un suicidio.

Sin embargo, las fotos no revelaron ninguna evidencia que llamara la atención del los investigadores, pero tampoco ayudan a asegurar que Kurt se haya quitado la vida como las autoridades señalan.

En la primera foto de la escena del supuesto suicidio el cuerpo sin vida de Kurt yace a un costado del investigador donde realiza las anotaciones de rutina documentando el caso dentro de la casa de Cobain.

En la habitación en la que Kurt Cobain fue encontrado y según las fotografías, se encontró una caja con varios instrumentos como agujas, pastillas, una cuchara, encendedor e hisopos, lo que indicó el uso de estupefacientes por parte de Cobain.

En la siguiente foto inédita se muestra la carta de Kurt Cobain escribió para Courtney Love describiendo la razón por la que se suicidaba.

Hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado. Esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de los años, desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia y la vinculación con mi entorno ha resultado cierto. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo.De hecho, no los puedo engañar, a ninguno de nosotros. Simplemente no sería justo ni para mí. Simular que me lo estoy pasando el 100% bien sería el peor crimen que me pudiera imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que drogarme antes de subir al escenario.Lo he intentado todo para que eso no ocurrra. (Y sigo intentándolo, créeme Señor, pero no es suficiente) (…)”