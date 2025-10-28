La boda de una pareja de Lomas de Zamora terminó con una escena tan inesperada como viral. Un joven recién casado debió acudir a la guardia de un centro de salud luego de que, en medio de la tradicional lluvia de arroz a la salida del registro civil, un grano se le metiera en el oído.

El curioso episodio fue registrado en video por familiares y amigos y luego compartido en TikTok por la cuenta @cieloagostina1_, donde rápidamente se volvió tendencia. En las imágenes se ve al novio, aún con los papeles del matrimonio en la mano, sentado en la sala de espera de un hospital mientras su flamante esposa relata lo sucedido entre risas.

“Te casás, te entra un arroz en el oído y terminás en la guardia”, se lee en el video, acompañado del texto “Cosas que quedarán para el recuerdo”. Según contaron los presentes, el accidente ocurrió cuando un grupo de invitados arrojó el arroz con tanta fuerza que un grano impactó directamente en su oreja y quedó atrapado dentro.

El joven tuvo que abandonar los festejos y dirigirse a un centro médico, donde los profesionales lograron extraer el cuerpo extraño sin mayores complicaciones. Afortunadamente, todo terminó en una anécdota graciosa y sin consecuencias graves.

El video superó rápidamente las miles de reproducciones y comentarios de usuarios que no pudieron evitar reaccionar con humor ante la situación: “Por estas cosas no me caso”, “me desbloqueaste un nuevo miedo”, y “el arroz se tira hacia arriba, no a los novios”, fueron algunas de las frases que dejaron los internautas.