La figura de Javier Milei sigue generando gestos extremos de apoyo entre sus seguidores. En esta ocasión, un joven de San Isidro decidió inmortalizar en su piel la imagen del presidente y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

En un video que circula en distintas plataformas, el muchacho muestra con orgullo un gran tatuaje en el pecho con el rostro del líder libertario. “Me tatué al mejor presidente de la historia argentina”, afirma con convicción mientras exhibe la obra, que despertó comentarios de todo tipo.

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, explicó: “Creo que Milei es la única salvación y el único al que no le tiembla el pulso para tomar las medidas brutas”. Además, apuntó contra los gobiernos anteriores: “El kirchnerismo dejó el país en la mierda”.

El joven, que se presenta como “Igna”, reconoció que se considera un privilegiado en su vida personal, aunque aclaró que eso no limita su respaldo al mandatario: “Eso no descarta mi posibilidad de apoyar a Milei”.

Durante la entrevista también se refirió a la causa judicial que involucra a Karina Milei, hermana del presidente, por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Frente a esa consulta, sostuvo que “no es verdad” y agregó: “Vamos a ver lo que dice la Justicia”.

“Soy un pibe que cambió su mentalidad. Esos ideales me los transmite Javier Milei”, enfatizó. El cierre de la entrevista no estuvo exento de polémica: ante la chicana del periodista sobre si “no importa la corrupción si viene de Milei”, el joven prefirió no responder directamente.