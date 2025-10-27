El streamer sanjuanino Fos Moyano protagonizó un divertido momento en redes sociales tras reaccionar al mapa del Centro Cívico de San Juan en el videojuego Counter Strike, un escenario creado por otro sanjuanino que replicó con gran detalle el edificio más emblemático de la provincia.

Durante su transmisión, Fos no pudo ocultar su entusiasmo: “Yo quiero jugar, muy detallado todo. Está buenísimo”, comentó al observar el mapa. Entre las bromas de sus seguidores, uno le escribió: “¿Querés poner una bomba en el Centro Cívico?”, a lo que el streamer respondió entre risas: “No me escrachen porque después aparece el Tiempo de San Juan y hace una nota, yo solo quiero probar el mapa del Centro Cívico de Counter Strike”.

El curioso escenario fue diseñado en 2022 por Leonardo Bareli, un joven sanjuanino apasionado por el diseño de videojuegos. A través de su canal de YouTube “ScorpioN 55 – Gaming”, presentó el proyecto en detalle: “Quería homenajear a mi ciudad creando un mapa inspirado en el edificio del Centro Cívico. Me llevó varias semanas hacerlo, es un trabajo complejo porque el edificio tiene cinco pisos, un entrepiso y dos subsuelos”, explicó.

Bareli contó que realiza map making desde hace más de 15 años, usando la herramienta Valve Hammer, y que su objetivo fue recrear el edificio con fidelidad y jugabilidad, para que los jugadores disfruten de una experiencia única ambientada en San Juan.

¿De qué trata Counter Strike? Counter Strike es uno de los videojuegos más populares del mundo en el género de disparos en primera persona. En su modo clásico, dos equipos se enfrentan: terroristas y antiterroristas. El objetivo de los primeros es plantar una bomba en una zona específica, mientras que los segundos deben impedirlo o desactivarla antes de que explote.